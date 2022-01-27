Москва, 23 марта, 2024, 14:51 — ИА Регнум. В случае, если президент России Владимир Путин решит выступить с видеообращением в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», пресс-служба Кремля объявит об этом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«Мы сообщим», — ответил Песков на вопрос «Известий».

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта Путин заслушал доклады глав силовых ведомств России о теракте в «Крокусе» и о принятых мерах. Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что силовики задержали 11 человек, в том числе четверых террористов, непосредственно участвовавших в теракте.

В результате теракта, который произошёл в «Крокусе» вечером 22 марта, по данным Telegram-канала «112», погибли 150 человек, по официальным данным СК — 115 человек. Ведомство предупредило, что количество погибших может вырасти по мере обследования здания ТРЦ. СК России 22 марта возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Вечером в здании комплекса проходили соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту и должен был начаться концерт группы «Пикник». В здание ворвались вооружённые автоматом мужчины, которые расстреливали всех подряд. Затем прогремел взрыв, начался мощный пожар. Концертный зал выгорел, кровля обвалилась.

Силовики провели операцию по задержанию террористов. Их схватили в Брянской области при попытке выехать на Украину. Один из террористов при задержании рассказал, что согласился расстреливать людей за 500 тысяч рублей. Руководили его действиями через мессенджер, часть денег и оружие он получил от своих кураторов.