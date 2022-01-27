Киев, 27 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 32,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 января сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За сутки 26 января на Украине зафиксировано 32 393 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 4847, медработников — 797)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 3 946 202.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 154 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 99 738.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 3 601 952 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 17 756 198 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине был выявлен 24 321 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.