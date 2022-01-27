Париж, 27 января, 2022, 09:48 — ИА Регнум. По всей Франции запланированы демонстрации по призыву профсоюзов и молодежных организаций с требованием повысить заработную плату, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

В стране 27 января пройдет около 170 митингов.

По данным министерства внутренних дел Франции, на митинг выйдут 85 400 человек, а по данным профсоюзов, на демонстрации выйдут более 160 000 человек.

В Париже демонстранты соберутся около полудня на площади Бастилии.

Как сообщало ИА REGNUM, Реюньон стал наиболее пострадавшим департаментом Франции с уровнем заболеваемости 5480 человек на 100 000 жителей.