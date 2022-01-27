Киев, 27 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Вступление России в Североатлантический альянс (НАТО) могло бы способствовать снижению напряженности в мире. Такое мнение 27 января высказал экс-депутат украинской Верховной рады, бывший глава Интерпола Украины Кирилл Куликов в эфире телеканала «Наш».

НАТО

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По словам Куликова, о возможности вступления России в состав альянса сообщило «некое американское СМИ».

«Решением всех накопившихся вопросов <…> является вступление России в НАТО. Основная задача НАТО, насколько я понимаю, в современных условиях — это противостоять современным угрозам терроризма, режимам и так далее», — сказал он.

При этом бывший депутат Рады уточнил, что, по его мнению, Россия и страны — участницы альянса якобы могут стать союзниками, однако добавил, что считает такой вариант развития событий «невероятным».

Также Куликов призвал искать невоенный путь выхода из сложившегося в настоящее время кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) нуждаются в современном вооружении, в том числе для противостояния беспилотникам.