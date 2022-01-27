Кызыл, 27 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Власти Тувы отменяют часть принятых в начале недели антиковидных запретов, касающихся субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Парикмахер

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«Сошлись во мнении, что было преждевременным приостанавливать работу салонов красоты, массажных салонов, парикмахерских, бассейны и сауны. Решили возобновить их работу при наполняемости 25−50% и предварительной записи», — написал глава республики Владислав Ховалыг на своей странице в Инстаграм.

В числе условий возобновления работы также названы вакцинация 100% сотрудников и соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно решению оперштаба, парикмахерские, салоны красоты, студии маникюра и педикюра должны были закрыться до 1 апреля. Однако предприниматели убедили власти, что работа с клиентами у них организована по записи, что несколько снижает риск распространения инфекции.

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