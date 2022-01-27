Кемерово, 27 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области ограничения, введённые ранее из-за коронавируса, продлили до конца февраля. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Учитывая ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), продлить по 28 февраля 2022 года срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением губернатора «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в документе.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, за сутки в стационары и на карантин отправили более 1,7 тыс. кузбассовцев.