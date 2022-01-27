Якутск, 27 января, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Уровень вакцинации первым компонентом препарата от коронавируса в Якутии достиг 79,2% взрослых жителей. Кроме того, в регионе ревакцинированы 59% привитых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 января в пресс-службе правительства республики. Прививочная кампания продолжается.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина обратила внимание на высокую скорость распространения коронавирусной инфекции по республике. У большинства заболевание протекает в лёгкой форме. Тем не менее, в больницы республики за сутки госпитализированы 137 человек.

«Как отмечают медицинские работники, само заболевание по симптоматике похоже на острые респираторные заболевания осеннего и весеннего характера. На настоящий момент приняты все меры для того, чтобы расширить поликлинические звенья и первичное звено обслуживания как на территории города Якутска, на который приходится самое большое количество заболевших, так и в районах республики», — отметили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии болеет 85−90% детей, посещающих детские сады. Одной из причин роста уровня заболеваемости среди несовершеннолетних Ольга Балабкина назвала коронавирусную инфекцию.