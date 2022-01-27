Кызыл, 27 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Туве увеличивается число госпитализаций пациентов на фоне стремительного роста заболеваемости COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 310 носителей коронавируса.

Vk.com/mihailohlopkov Ребёнок в коронавирусном стационаре (цитата со страницы Михаила Охлопкова)

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Почти половина новых случаев инфицирования зарегистрировано в Кызыле (+147). Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского, Пий-Хемского, Барун-Хемчикского, Тандинского и других районов.

«Из 310 заболевших мужчин — 124, женщин — 186. По возрасту: детей до 17 лет — 89, от 18−49 лет — 168, 50−64 лет — 42, старше 65 лет — 11. Работников образования — 29, здравоохранения — 9», — отметили в минздраве.

В ковидных стационарах республики, по данным на 27 января, лечатся 883 пациента, в том числе 151 ребёнок и 125 беременных женщин. Состояние 87 больных оценивается, как тяжёлое, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда достигла почти 77%.