Москва, 27 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Выходом из различных международных договоров США создали неблагоприятный фон для продолжения переговоров по ограничению стратегических вооружений. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

По его словам, в Москве всегда негативно относятся к выходу из различных соглашений и договоров, это всегда плохая ситуация. За последнее время из большого количества договоров вышли американцы, и России остаётся только с прискорбием это констатировать.

«Естественно, что в таких условиях фон для продолжения переговоров, допустим, по ограничению стратегических наступательных вооружений, будет крайне затруднительным», — сказал Медведев.

Он добавил, что в таких условиях никакого развития событий с точки зрения договорного права исключать нельзя.

Зампредседателя Совбеза привёл в пример Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), который президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в 2021 году договорились продлить на пять лет. Это важный договор, хорошо, что удалось его продлить, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев рассказал, что некоторым группам политиков выгодна эскалация отношений между Западом и Россией.

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