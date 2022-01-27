Петропавловск-Камчатский, 27 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Правительство РФ дополнительно выделит Камчатке 7,534 млн рублей для обеспечения больных COVID-19 бесплатными лекарствами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 января в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как пояснили в минздраве Камчатки, в феврале на эти средства будут закуплены противовирусные, жаропонижающие, антибактериальные лекарственные препараты, которые будут распределены по медучреждениям региона для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии болеет 85−90% детей, посещающих детские сады. Одной из причин роста уровня заболеваемости среди несовершеннолетних заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина назвала коронавирусную инфекцию.