Тюмень, 27 января, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В домах-интернатах Тюменской области усилены антиковидные меры. Стационарные организации социального обслуживания региона вернулись к режиму полной изоляции, сообщает пресс-служба областного департамента социального развития.

Заволжский дом-интернат

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Отмечается, что в регионе 15 домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов, а также восемь центров соцобслуживания. В них проживают около четырёх тысяч пожилых людей и инвалидов. Все сотрудники и жители домов-интернатов Тюменской области прошли полный курс вакцинации или имеют сертификат переболевших COVID-19.

Режим полной изоляции означает, что все сотрудники интернатов работают по сменам, каждая из которых длится 14 суток. Перед началом новой смены проводится обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию, мониторинг состояния сотрудников и проживающих в интернатах, регулярная уборка и профилактическая дезинфекция помещений, соблюдается режим проветривания и обеззараживания воздуха.