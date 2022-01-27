Джакарта, 27 января, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Еще один индонезийский военный был убит в перестрелке в провинции Папуа (Индонезия), сообщает CNN Indonesia.

David Worabay Маноквари. Западное Папуа

В общей сложности трое индонезийских военных погибли. Все погибшие входили в оперативную группу по обеспечению безопасности в уязвимых районах Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, в разгар усилий по борьбе с коронавирусом число случаев заражения геморрагической лихорадкой денге резко выросло в Восточной Яве.

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