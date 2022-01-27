Южно-Сахалинск, 27 января, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Медицинскую горячую линию 1−300 на Сахалине перевели в круглосуточный режим работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 января в областном правительстве.

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В Южно-Сахалинске ещё два месяца назад запись на приём во все поликлиники перевели на телефон горячей линии. Следом в таком формате начали работать регистратуры Долинского, Анивского и Корсаковского районов.

«Мы увеличили количество диспетчеров и максимально сократили время ожидания ответа. Люди говорят, что записаться к врачу стало проще», — пояснил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

За последние сутки в мобильные регистратуры поступило 5917 звонков, из них по вопросам записи на приём к врачу — 4756. В кол-центре работают 53 диспетчера и есть возможность увеличить их количество до 80. Планируется, что в ночное время будут работать шесть диспетчеров.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине для того, чтобы разгрузить поликлиники и ограничить распространение коронавирусной инфекции пациентов с симптомами ОРВИ врачи будут лечить по видеосвязи.