Якутск, 27 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Якутии болеет 85−90% детей, посещающих детские сады. Одной из причин роста уровня заболеваемости среди несовершеннолетних заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина назвала коронавирусную инфекцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 января в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Количество болеющих коронавирусом детей не уменьшается. Группы в детских садах Якутска заполнены на 10−15%», — сказала Ольга Балабкина.

По её словам, в реанимациях ковидных госпиталей республики находится 77 взрослых и один ребёнок. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что дети стали болеть COVID-19 в два раза чаще.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии начинают прививать от коронавируса детей старше 12 лет. Регион получил первую партию вакцины «Спутник М», всего доставлены 720 доз. Медработники Якутии первыми захотели привить своих детей от COVID-19.