Онгудайский район, Алтай, 27 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 599 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 26 241. За минувшие сутки выявлено 102 новых носителя. Лидером по приросту стал Онгудайский район, где зарегистрировано 25 случаев инфицирования. Диагноз подтвердился также у жителей Чемальского, Чойского, Усть-Канского и других районов, а также Горно-Алтайска.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 40, за весь период — 23 825. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1630, за весь период — 371 846», — добавили в оперштабе.