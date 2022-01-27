Медработники Якутии первыми захотели привить своих детей от COVID-19
Якутск, 27 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Якутии начинают прививать от коронавируса детей старше 12 лет. Регион получил первую партию вакцины «Спутник М», всего доставлены 720 доз, сообщила во время брифинга 27 января заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.
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Вакцинация подростков будет добровольной, подчеркнула она. Первыми желание прививать детей изъявили сотрудники медучреждений республики, сказала Ольга Балабкина.
Она подчеркнула, что в «Спутнике М» дозировка в пять раз ниже, чем в аналогичной вакцине для взрослых.
Как сообщало ИА REGNUM, медработники детских поликлиник Приамурья начали делать прививки от COVID-19 несовершеннолетним. Регион получил 720 доз вакцины «Спутник М».