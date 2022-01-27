Москва, 27 января, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В настоящее время вопрос о политическом признании Россией Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) не стоит, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Вместе с тем сенатор отметил, что «есть симпатии к этим республикам» и раздаются призывы защитить их в случае силового сценария со стороны Украины.

«Но я исхожу из того, что военная составляющая может быть задействована только в случае прямых боевых действий в отношении ДНР/ЛНР», — сказал он в интервью порталу «Украина.ру».

Пушков подчеркнул, что судьба ДНР и ЛНР будет решаться в контексте того, сможет ли Москва выйти на переговоры с западными странами или же перейдет «к еще большей конфронтации вокруг Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, проект постановления о признании ЛНР и ДНР внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым 19 января. Парламентарии обращаются к главе государства Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. Проект обращения будет рассмотрен Советом Думы в феврале.

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