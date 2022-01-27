Ульяновск, 27 января, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Ульяновской области вернули ограничения, которые касаются работы гостиниц и заполняемости различных учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Дополнительные меры вводятся с 27 января. Гостиницы и хостелы смогут заселять постояльцев при наличии QR-кода (сертификата о вакцинации), либо отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о перенесённом ковиде. Аналогичные условия касаются посещения торговых и торгово-развлекательных центров, где ранее разрешили свободный доступ в будние дни с 08:00 до 17:00.

Ограничения коснутся также работы других учреждений. До 50% от вместимости сокращена заполняемость кинотеатров, театров, предприятий общепита и аквапарков. Кроме того, всероссийские спортивные соревнования и концертные мероприятия разрешается проводить при наполовину заполненных залах.

Данные уточнения внесены в указ о введении режима повышенной готовности.

Напомним, что также с 27 января приостановлена работа игровых комнат и развлекательных центров для детей, а программам дополнительного образования будут обучать в дистанционном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 695 204 лабораторных исследования на коронавирус, по итогам которых подтверждено 124 623 случая заражения. Жертвами пандемии стали 4045 ковидных больных, выздоровели 117 353 человека.