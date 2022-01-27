Улан-Удэ, 27 января, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выздоровели 305 пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к настоящему времени COVID-19 победили 75 221 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выявлено за сутки в республике 829 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 82 595, из которых 38 595 приходится на жителей столицы региона Улан-Удэ.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 690 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

По состоянию на 27 января, под медицинским наблюдением остаются 23 847 человек, контактировавших с больными.