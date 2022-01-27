Москва, 27 января, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Россия получила письменный ответ Североатлантического альянса по гарантиям безопасности и будет его изучать. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

flickr.com МИД РФ

«Прочитаем. Изучим. Партнеры наш проект изучали почти полтора месяца», — сказал Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не хочет публикации своего ответа России по предложениям гарантии безопасности. По его словам, ответы американской стороны согласованы со всеми союзниками, а также с Украиной.

Читайте также: Медведев назвал единственный способ избежать войны