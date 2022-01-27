Москва, 27 января, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Рубль 27 января стал дешеветь с открытия утренней сессии на Мосбирже. Агрессивные продажи нацвалюты наблюдались на американской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Российский рубль ослаб до уровня 80,41 за доллар впервые с 3 ноября 2020 года на фоне роста геополитической напряженности вокруг Украины и перед итогами заседания ФРС США.

По итогам дня торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,00%, до 79,41 руб., евро/рубль — на 0,68%, до 89,40 руб., фунт/рубль — на 0,85%, до 107,15 руб.

Инвесторы стали более обеспокоены возможностью конфликта с участием России. Партия «Единая Россия» обратилась к российскому руководству с просьбой разрешить поставки вооружения в ДНР и ЛНР, сигнализируя о потенциальной эскалации напряженности в отношениях с Западом.

Посольство США на Украине призвало американцев подумать о том, чтобы немедленно покинуть страну из-за проблем с безопасностью.

Укреплению российской валюты не смогли поспособствовать и действия ЦБ, ни рост нефтяных котировок. 24 января регулятор приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила для стабилизации ситуации.

Индекс гособлигаций RGBI обновляет минимумы с 2016 года, упав до 127,14 пунктов.

ФРС США дала понять, что скоро начнет повышать процентные ставки и после этого сократит свои запасы облигаций. Центральный банк готов повысить ставки в марте. Сокращение баланса планирует начать сразу после повышения ставок.

Сегодня, 27 января, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела до $89 за баррель. После выступления Джерома Пауэлла фьючерсы на американские индексы ушли в минус (потери больше 1,3%). Индекс доллара обновил максимум на 96,65.

Россия получила ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Его содержание в рамках договоренностей сторон не разглашается.

Госдеп рассчитывает на разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для подготовки дальнейших переговоров. Ожидаются ответные действия со стороны России.

Пара доллар/рубль может сохранить боковое движение на уровне 79,50 руб./доллар.