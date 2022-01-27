Чита, 27 января, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 27 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 100 344 (+403 за минувшие сутки).

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Вместе с тем 92 768 пациентов (+342 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2354 человека (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 76 находятся в тяжёлом состоянии (-1 за сутки), 20 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3 за последние сутки).

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