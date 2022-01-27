Ульяновск, 27 января, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области ужесточается режим ограничений в связи с ростом количества вновь заражающихся коронавирусом. В частности, это касается работы детских учреждений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Дополнительные ограничения вступили в действие с 27 января и до особого распоряжения. В Ульяновской области приостановлена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

Кроме того, в дистанционном формате будут предоставляться программы дополнительного образования для несовершеннолетних.

Напомним, ранее власти не исключали, что на «дистант» могут быть переведены все школы — в частности, в Ульяновске заявили о готовности изменить режим обучения в образовательных учреждениях, если будет принято такое решение на уровне региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области за последние сутки (26 января) предварительно подтверждено 713 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, что является максимальным показателем с начала пандемии. За сутки прирост составил 205 случаев. Всего лабораторно подтверждено 124 623 случая заражения SARS-CoV-2.