Магадан, 27 января, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Магадане в связи с повышенной активностью бездомных собак, учитывая увеличение обращений по фактам скопления стай, и сложившуюся критически опасную обстановку для жизни и здоровья населения, введён режим ЧС с установлением местного уровня реагирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

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Режим ЧС действует с 27 января. Границы зоны определены от Комсомольской площади вдоль улицы Гагарина до пересечения с улицей Кольцевой.

«Что нужно делать с бездомными собаками, вопрос к сожалению, остается открытым. Как известно, бродячие псы, это полудикие животные, синантропные стайные хищники, рожденные на улице в нескольких поколениях и привыкшие использовать человека только как пищевую базу. Нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования», — пояснил мэр Магадана Юрий Гришан.

Бездомных животных будут отлавливать и отправлять в приют.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор Сергей Михайлов от Забайкальского края предложил на законодательном уровне прописать возможность усыплять особо агрессивных бродячих собак.