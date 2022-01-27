Москва, 27 января, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Блокада Ленинграда — одна из самых трагических и героических страниц истории нашей страны, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Блокада продлилась 872 дня, жертвами стали почти миллион человек, большинство погибли от голода.

«Вдумайтесь: это больше, чем потери США и Британии вместе взятых за все годы Второй мировой войны. Ни одна страна не прошла через те же потери и лишения, что пережил наш народ. Война задела всех», — отметил Володин в телеграм-канале.

Подвиг ленинградцев — вечный пример мужества, стойкости, любви к Родине, подчеркнул он.

«Сегодня мы с вами видим попытки Запада переписать историю, перечеркнуть подвиг народа. Необходимо помнить о тех, кого нет с нами, чтить и уважать живых, сделать все, чтобы не допустить повторения такой трагедии», — убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады.