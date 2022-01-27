Благовещенск, 27 января, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Амурской области констатировали распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». По словам заведующей педиатрическим отделением поликлиники №1 детской городской клинической больницы Екатерины Нерода, дети переносят его легче, чем штамм «Дельта», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Несомненно, заболеванию новой коронавирусной инфекцией подвержены и дети. Болеют они в более легкой форме, потому что в большинстве случаев не отягощены тяжелыми хроническими патологиями и поэтому переносят коронавирусную инфекцию легче. А дети с хроническими патологиями, такими как патологии бронхолегочной системы, аллергические патологии, ожирение, сахарный диабет переносят инфекцию намного тяжелее, чем дети здоровые», — отметила Екатерина Нерода.

Она подчеркнула, что лечение детей от коронавируса нужно начинать сразу, как только выявлено заболевание, чтобы не допустить осложнений. По словам Екатерина Нерода, госпитализированы в стационар 24 ребёнка. Для сравнения, в конце октября в больнице с COVID-19 находились 220 детей, а затем уровень заболеваемости пошёл на спад.

Как сообщало ИА REGNUM, пятая волна коронавируса в Якутии проходит иначе, чем предыдущие. В республике меньше госпитализаций при огромном количестве больных. Около 30% пациентов с COVID-19 — дети.