Южно-Сахалинск, 27 января, 2022, 07:38 — ИА Регнум. На Сахалине для того, чтобы разгрузить поликлиники и ограничить распространение коронавирусной инфекции пациентов с симптомами ОРВИ врачи будут лечить по видеосвязи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 января в областном правительстве.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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Позвонившиеся в кол-центр по номеру 1−300 получат возможность проконсультироваться с врачом по видеосвязи.

«Например, человек обратился с симптомами ОРВИ. Оператор опросит человека о его состоянии. Если пациент чувствует слабость и не может самостоятельно обратиться в поликлинику, при этом нет угрозы жизни, ему предложат записаться на видеоприем к врачу. В течение суток с ним свяжутся, специалист уточнит параметры здоровья, что беспокоит, какая динамика. В зависимости от этого составит план по лечению», — рассказал министр здравоохранения Сахалина Владимир Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, пятая волна коронавируса в Якутии проходит иначе, чем предыдущие. В республике меньше госпитализаций при огромном количестве больных.