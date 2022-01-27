Ямусукро, , 07:11 — REGNUM Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) проведет 28 января чрезвычайный саммит по ситуации в Буркина-Фасо, где в результате государственного переворота к власти пришли военные. Об этом 26 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства Кот-д'Ивуара.

Солдаты в Африке Marines.mil

Ранее ЭКОВАС осудило мятеж в Буркина-Фасо и обвинило военных республики в подрыве демократии. Кроме того, организация пригрозила участникам госпереворота ответными действиями, которые будут обсуждаться на указанном саммите.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января группа военных захватила власть в Буркина-Фасо и задержала президента страны Рока Марка Кристиана Каборе, а также ряд других высокопоставленных лиц государства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Буркина-Фасо прошел митинг в поддержку участников военного переворота