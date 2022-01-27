Лондон, 27 января, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Возможность отправки военнослужащих в Словакию для укрепления сил НАТО в Восточной Европе рассматривают власти Великобритании. Об этом 26 января сообщает телеканал Sky News.

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По данным телеканала, военный альянс рассматривает развёртывание войск в Восточной Европе как один из вариантов защиты Украины от гипотетической военной угрозы со стороны России. Однако уточняется, что данное решение пока не утверждено.

Кроме того, газета The Daily Telegraph, ссылаясь на собственные источники в минобороны Великобритании, сообщила о рассмотрении Соединённым Королевством совместной с США отправки военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию, по тысяче человек личного состава в каждую из этих стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава минобороны Великобритании Бен Уоллес планирует в ближайшие дни совершить официальный визит в Россию для встречи со своим коллегой, главой Минобороны России Сергеем Шойгу.