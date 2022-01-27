Москва, 27 января, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Единственный способ избежать войны — это договариваться, однако ряд людей спекулируют на эскалации отношений. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Здесь очевидно, что самая главная и единственная возможность — это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры», — заявил он.

При этом Медведев отметил, что существуют группы политиков, которым выгодна эскалация отношений между Западом и Россией. В частности, указал он, один из пожилых сенаторов США заявил о возможности ядерной войны. По мнению Медведева, американскому политику все равно из-за его преклонного возраста.

Также он отметил, что во времена Холодной войны между СССР и США американские политики не допускали подобных высказываний. В этом, по мнению Медведева, заключается опасность текущей ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не хочет публикации своего ответа России по предложениям гарантии безопасности. По его словам, ответы американской стороны согласованы со всеми союзниками, а также с Украиной.