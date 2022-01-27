Тбилиси, , 16:25 — REGNUM Территория плавательного бассейна в тбилисском районе Дигоми будет передана Музею спорта Грузии, сообщает 26 января грузинский телеканал «Формула».

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом решении заявила министр культуры, спорта и молодёжной политики Тея Цулукиани.

Музей спорта возглавит Нино Салуквадзе, легендарная спортсменка и участница девяти Олимпийских игр. По словам Цулукиани, работы начнутся в ближайшее время, и в новом пространстве будут выставлены предметы, отражающие историю грузинского спорта.

«У Музея спорта ещё не было такого большого пространства. Более того, у нас не было таких возможностей с тех пор, как Музей спорта был присоединён к Национальному музею, и нам пришлось размещать медали и другие награды наших великих спортсменов в ящиках, где эти экспонаты до сих пор хранятся. Идея Салуквадзе состоит в том, чтобы быть не только спортивным музеем, в котором будут выставлены медали, но и музеем истории грузинского спорта», — сказала Цулукиани.