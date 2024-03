Пекин, 27 января, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Китайский железнодорожный консорциум получил контракт от Филиппин на строительство железной дороги в стране, сообщает 25 января агентство Синьхуа.

Hangzhou.com.cn Железная дорога в Китае

Согласно объявлению China Railway Group Limited (CREC), поданному на Шанхайскую фондовую биржу, совместное предприятие CREC, China Railway No. 3 Engineering Group Co., Ltd. и China Railway Engineering Consulting Group Co., Ltd. подписали контракт на сумму около 17,55 млрд юаней ($2,77 млрд) с Департаментом транспорта Филиппин на строительство Филиппинской национальной железной дороги на юг — проект дальнего следования.

Участок протяженностью 380 км включает 23 станции и вокзала с расчетной скоростью движения пассажирских поездов 120−160 км/ч.