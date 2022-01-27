Хабаровск, 27 января, 2022, 06:10 — ИА Регнум. В Хабаровске впервые открылось отделение кризисного центра для женщин — матери с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут разместиться в госучреждении бесплатно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, кормящая ребенка. 1894

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Отделение сможет принять десять человек.

«Отделение будет работать для защиты матерей, беременных женщин, а также женщин, подвергшихся насилию. Помощь предоставляется на базе центра социальной помощи семье и детям. Созданы все условия для тех, кто найдет здесь временный приют: есть спальни, комната отдыха и детский уголок, кухня, где можно приготовить еду. Женщины смогут получить помощь в любое время, так как в отделении круглосуточно дежурит специалист», — рассказал министр социальной защиты края Александр Дорофеев.

На обустройство кризисного центра из краевого бюджета выделено 2,2 млн рублей.

Срок пребывания в отделении будет индивидуален, в среднем он составит от трех до шести месяцев. В отдельных случаях, при наличии свободных мест, временный приют может быть предоставлен матери с ребенком в ситуации отсутствия жилья и средств к существованию, одиноким беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. При отделении можно будет получить консультацию психолога, юриста, специалиста социальной сферы и медработника.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение эффективности защиты от домашнего насилия.