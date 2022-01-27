Тбилиси, 27 января 2022, 15:56 — REGNUM В ряде городов Грузии были проведены митинги, направленные против полицейского насилия и произвола, сообщает 26 января грузинский телеканал «Мтавари архи».
Люди, вышедшие на улицы Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Гори и Телави, требовали адекватного наказания виновных и протестовали против замалчивания и политики насилия МВД и всего правительства.
Полиция пыталась остановить активистов и политиков, которые вышли на улицы в поддержку несовершеннолетнего, жестоко избитого правоохранителями.