Тбилиси, , 15:56 — REGNUM В ряде городов Грузии были проведены митинги, направленные против полицейского насилия и произвола, сообщает 26 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузинская полиция Ministry of Internal Affairs of Georgia

Люди, вышедшие на улицы Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Гори и Телави, требовали адекватного наказания виновных и протестовали против замалчивания и политики насилия МВД и всего правительства.

Полиция пыталась остановить активистов и политиков, которые вышли на улицы в поддержку несовершеннолетнего, жестоко избитого правоохранителями.