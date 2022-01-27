Хабаровск, 27 января, 2022, 05:23 — ИА Регнум. В Хабаровском крае 27 января проходят памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Состоятся акции «Блокадный хлеб», «Блокадная лента». В школах пройдут «Уроки памяти». Активисты патриотических движений возложат цветы к мемориалам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Экспозиция в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда

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Ключевым событием цикла мероприятий станет акция «Блокадный хлеб», которая проходит во многих городах, селах и поселках края. Самая крупная — в Хабаровске. В торговом центре «Большая медведица» активисты юнармейского поискового отряда «Журавли» раздадут около 500 порций хлеба.

Изготовить главный символ акции юнармейцам помогли родители и неравнодушные жители Хабаровского района.

На площади Славы в Хабаровске пройдёт памятный митинг.

Ко всем акциям присоединятся активисты ведущих патриотических движений «Волонтеры Победы», «Юнармия» и «Поисковое движение России».

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье присоединилось к Всероссийской акции «Блокадный хлеб» — уроки памяти, тематические классные часы, показы фильмов и различные патриотические мероприятия 27 января проводятся в муниципалитетах края.