Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Запуск газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) будет отложен на неопределённый срок в случае «вторжения России на Украину». Такое заявление сделал 26 января руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в эфире американского Национального общественного радио.

Нед Прайс Ru.usembassy.gov

Как пояснил Прайс, то обстоятельство, что газопровод ещё не запущен, является важным рычагом воздействия на Россию для США, Германии и всего трансатлантического сообщества.

Прайс отметил, что в случае вторжения России на Украину «тем или иным образом» реализация проекта «Северный поток — 2» не сдвинется с места.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Германии настаивают, чтобы потенциальные санкции против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины не затрагивали энергетический сектор РФ.

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