Москва, , 09:20 — REGNUM В период с 2022 по 2023 год в Москве планируется отремонтировать шесть театров. Об этом 27 января сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Снег и похолодание в Москве. Большой театр Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Работы пройдут в рамках региональной программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия». Ремонтные и реставрационные работы должны пройти в здании Московского драматического театра на Малой Бронной, театра кукол «Жар-птица», Центра театра и кино на Поварской, Московского государственного театра эстрады, театра «Практика». Также планируется привести в порядок здание «Хора солистов» в рамках адресной инвестиционной программы столицы.

«За последние 10 лет в столице построили, отреставрировали и капитально отремонтировали 34 театра. Речь идет о 80 зданиях. Проделана колоссальная работа, благодаря которой у культурных площадок появились новые возможности для развития. Их переоборудовали, они стали современнее и комфортнее. В этом году и следующем планируется завершить ремонт и реставрацию еще шести театров», — сказала Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: Предприниматели Москвы смогут оплачивать счета на mos.ru