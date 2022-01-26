Париж, 26 января, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Инвентаризация разных интерпретаций Минских соглашений была проведена на встрече в «нормандском формате» в Париже 26 января, сообщил журналистам замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Козак

«Мы провели инвентаризацию разночтений и разных интерпретаций Минских соглашений, не секрет, что они есть. Договорились провести дополнительные государственные консультации — Украине и другим представителям «нормандского формата», с тем чтобы через две недели в Берлине встретиться и попытаться найти развязки по всем проблемам, которые, к сожалению, в течение очень длительного времени — в течение семи лет не разрешены».