Берлин, 27 января, 2022, 00:03 — ИА Регнум. Германия намерена поставить Украине пять тысяч военных защитных касок. Об этом сообщила 26 января министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, передаёт Deutsche Welle.

Кристина Ламбрехт

Заявление министра прозвучало на фоне продолжающихся попыток Киева добиться от Берлина поставок вооружения для защиты от возможного нападения России. В частности, украинская сторона запрашивала боевые корабли и системы ПВО.

Как сообщила Ламбрехт после заседания возглавляемого ею комитета по обороне, поставка касок также будет осуществлена по запросу правительства Украины. По её словам, это является признаком того, что Германия «солидарна с Украиной».

Тем не менее министр подчеркнула, что Берлин на данный момент не будет предпринимать никаких действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

«Важно, чтобы мы все сейчас сохраняли хладнокровие и использовали доступные форматы обсуждения, чтобы найти мирное решение», — заявила Ламбрехт.

Посол Украины в Берлине приветствовал обещанную поставку касок, но в то же время охарактеризовал данный шаг как «чисто символический жест».