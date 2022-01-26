Сараево, 26 января, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Представители Республики Сербской готовы вернуться к работе в государственных органах Боснии и Герцеговины при условии, что предварительно будет принят новый закон, который исключит возможность злоупотребления законом о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 26 января.

Medija centar Beograd Милорад Додик

«Республика Сербская предложит отдельный закон, в соответствии с которым каждый, кто будет называть любой энтитет в БиГ и любую национальную группу «геноцидной», получит пять лет тюремного заключения», — процитировало агентство «Бета» слова Додика.

Лидер сербов в БиГ добавил, что Республика Сербская не отказывается от своего требования, касающегося отмены закона о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», который ввел в уголовное законодательство страны бывший верховный представитель в БиГ Валентин Инцко.

По словам Додика, Республика Сербская готова вести переговоры о выходе из политического кризиса в БиГ, что подтверждает и приглашение, направленное лидеру бошнякской Партии демократического действия Бакиру Изетбеговичу обратиться 1 февраля к депутатам парламента Республики Сербской. Это предложение Изетбегович не принял, уточнил Додик.

Напомним, что Милорад Додик 26 января в Сараево встретился с директором Европейской службы по иностранным делам Ангелиной Айххорст и специальным представителем Госдепа США Мэттью Палмером.