Гори, Грузия, 26 января 2022, 23:38 — REGNUM Адвокат Михаила Саакашвили Георгий Мшвениерадзе заявил, что военный госпиталь министерства обороны в Гори не сохранил или уничтожил видеосъёмки, на которых было зафиксировано применение физической силы к бывшему президенту, сообщает 26 января грузинский телеканал «Формула».
По его словам, следствие запросило отснятый материал, но оказалось, что его больше не существует.
«Следствие запросило информацию из госпиталя в Гори, а также из пенитенциарной службы относительно инцидента, который был связан с применением физической силы против Михаила Саакашвили. Как выяснилось, согласно полученному ответу, госпиталь удалил или не вёл записи, связанные с этим инцидентом, несмотря на то, что широкой общественности вскоре стало известно об этом факте», — сказал адвокат.
По словам адвокатов, отснятый материал был посвящен эпизоду изъятия часов у Саакашвили. Адвокат Дмитрий Садзаглишвили говорит, что Саакашвили находился в камере, когда представители пенитенциарной службы напали на него в постели и применили к нему силу.