Гори, Грузия, , 23:38 — REGNUM Адвокат Михаила Саакашвили Георгий Мшвениерадзе заявил, что военный госпиталь министерства обороны в Гори не сохранил или уничтожил видеосъёмки, на которых было зафиксировано применение физической силы к бывшему президенту, сообщает 26 января грузинский телеканал «Формула».

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

По его словам, следствие запросило отснятый материал, но оказалось, что его больше не существует.

«Следствие запросило информацию из госпиталя в Гори, а также из пенитенциарной службы относительно инцидента, который был связан с применением физической силы против Михаила Саакашвили. Как выяснилось, согласно полученному ответу, госпиталь удалил или не вёл записи, связанные с этим инцидентом, несмотря на то, что широкой общественности вскоре стало известно об этом факте», — сказал адвокат.

По словам адвокатов, отснятый материал был посвящен эпизоду изъятия часов у Саакашвили. Адвокат Дмитрий Садзаглишвили говорит, что Саакашвили находился в камере, когда представители пенитенциарной службы напали на него в постели и применили к нему силу.