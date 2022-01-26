* запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, , 22:44 — REGNUM Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре считает, что вывод Афганистана из гуманитарного кризиса невозможен без сотрудничества с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом он заявил 26 января журналистам в Совете Безопасности ООН, комментируя критические выпады в адрес Норвегии за организацию саммита с участием афганских радикалов.

Афганистан

«Многим людям, включая меня самого, было трудно принять делегацию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на саммите в Осло. Но для спасения народа Афганистана от голода не существует иного пути, кроме диалога с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал он.

В Совете Безопасности 26 января проходит заседание по Афганистану под председательством премьер-министра Норвегии. На заседании выступают с докладами генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс. Норвежские официальные лица докладывают Совету Безопасности об итогах трёхдневного саммита в Осло по Афганистану.