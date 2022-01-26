Вашингтон, 26 января, 2022, 22:26 — ИА Регнум. В ближайшие дни могут состояться российско-американские переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств, сообщил 26 января журналистам глава Госдепа Энтони Блинкен.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января 2022 года

Сергеем] Лавровым в предстоящие дни — после того как Москва прочитает бумаги и будет готова обсуждать следующие шаги». Блинкен «Я рассчитываю поговорить с министром иностранных дел [Россиив предстоящие дни — после того как Москва прочитает бумаги и будет готова обсуждать следующие шаги».

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон ранее передал российскому руководству свой письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Также передан ответ со стороны НАТО.