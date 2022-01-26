Брюссель, 26 января, 2022, 21:56 — ИА Регнум. России надлежит «отозвать свои войска» с территории Украины, Грузии и Молдавии, заявил 26 января на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По его словам, российские войска там «размещаются без согласия этих стран».

«Россия должна воздерживаться от агрессивных действий, от проявлений враждебности. России также надлежит отозвать свои войска от Украины, Грузии и Молдавии, где они размещаются без согласия этих стран», — заявил Столтенберг на брифинге, организованном по факту передачи России ответа на её предложения по гарантиям безопасности и стратегической стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о заявлениях Столтенберга, отметил, что нынешний генсек НАТО «потерял связь с реальностью».