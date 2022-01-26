Вашингтон, 26 января, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Американская сторона предъявила России требование, согласно которому российский посол «будет вынужден уехать из США к апрелю». Об этом сообщил 26 января журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов. Его вышлют, если РФ не выполнит ряд условий Вашингтона по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве.

U.S. Mission Genev Анатолий Антонов

Отметив, что в отношении конфликта, касающегося российской дипломатической собственности в США, нет улучшений и что то же можно сказать и о ситуации с выдачей виз, Антонов заявил:

«Более того, скажу вам, что на последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Соединённых Штатов Америки к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве».

Российский дипломат отметил, что из страны сегодня высылают ещё одну группу сотрудников российского посольства и членов их семей. Это происходит из-за того, что Вашингтон ввёл ограничения на продолжительность командировок представителей российской дипмиссии. Максимальный срок их пребывания — три года, но когда они ехали работать в США, то не знали о таких ограничениях.