Элиста, 26 января, 2022, 21:08 — ИА Регнум. В Калмыкии участие в ревакцинации от COVID-19 приняли 30 тыс. человек. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Mos.ru Вакцинация против COVID-19

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«В борьбе с инфекцией помогает и высокий уровень вакцинации наших жителей. Всего в республике первично привито 112 000 человек, ревакцинировано — 30 000. Поэтому случаев госпитализации пока немного», — написал Хасиков в Instagram.

В Калмыкии сформирован необходимый запас лекарств, обновлено медицинское оборудование, увеличен резерв бригад скорой и неотложной помощи, создан резерв коек.

ИА REGNUM сообщало, что к концу 2021 года в Калмыкии прививку от COVID-19 получили более 132 тыс. человек — 80,5% взрослого населения. Таким образом, в республике был перевыполнен план вакцинации от коронавируса.