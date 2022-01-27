Москва, 27 января, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Россия останется основным поставщиком газа для Европы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал высказывание министра природных и водных ресурсов Австралии Кита Питта о том, что его страна готова поставлять свой СПГ Европе, если та столкнется с нехваткой голубого топлива из РФ.

(сс) Ken Hodge СПГ-танкер

«Данные разговоры только обостряют и без того высокую напряженность, усиливая глобальный энергетический кризис, — сказал Каленов. — По некоторым оценкам, с учетом суровой зимы газ в европейских хранилищах может закончиться уже в феврале, а с поставками австралийского СПГ всё на уровне громких заявлений. Заменить на газовом рынке Россию, на долю которой приходится почти 25% всех мировых запасов этого энергоносителя, очень сложно. Кроме того, поставки СПГ из США и Австралии будут, мягко говоря, не самыми выгодными для европейских государств, в первую очередь по причине высоких логистических издержек».

Каленов подчеркнул, что «как ни крути», но для Европы основным поставщиком газа всё равно останется Россия и о поставках придется договариваться именно с ней.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Питт заверил, что австралийские экспортеры сжиженного газа являются надежными поставщиками.