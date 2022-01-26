Вашингтон, 26 января, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Посольство США в Киеве опубликовало 26 января призыв для всех американских граждан с рекомендацией как можно скорее покинуть Украину из-за сложной ситуации в сфере безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Дипломатическое представительство призывает граждан США немедленно покинуть Украину всеми имеющимися способами, включая коммерческий транспорт.

«Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой, учитывая усилившийся риск военных действий со стороны России, и есть риск ее внезапного дальнейшего ухудшения. Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть возможность того, чтобы покинуть Украину немедленно, воспользовавшись коммерческим транспортом, либо — имеющимися в их распоряжении иными вариантами», — указано в сообщении посольства США.

Для этого, отмечает диппредставительство, «есть множество вариантов: коммерческие авиарейсы из всех международных украинских аэропортов».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Россия может «начать вторжение» на Украину до середины февраля текущего года.