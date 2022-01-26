Москва, 26 января, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ опубликовало приказ об установлении новых минимальных цен на некоторые виды алкогольных напитков — водку, бренди и коньяк.

Government.ru Минфин России

Приказ обнародован 26 января на официальном сайте правовой информации.

В документе указано, что минимальная розничная цена за 0,5 литра водки не должна быть ниже 261 рубля, за 0,5 коньяка — не ниже 480 рублей, за 0,5 литра бренди — 348 рублей.

Предыдущие минимальные розничные цены на эти алкогольные напитки составляли, соответственно, 243, 446 и 324 рубля.

Оптовая минимальная цена на 0,5 литра водки повышается с 203 до 214 рублей, коньяка — с 352 до 371 рубля, бренди — с 256 до 270 рублей за 0,5 литра.