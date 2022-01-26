В Архангельской области постковидную диспансеризацию прошли 2 тыс. человек
Архангельск, 26 января, 2022, 18:44 — ИА Регнум. В Архангельской области диспансеризацию после перенесенного ковида прошли почти две тысячи человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
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В Архангельской городской поликлинике №1 начиная с июля минувшего года обследование прошли около двух тысяч пациентов, 327 из них, как рассказала главный врач медучреждения Анастасия Фомина, были направлены на второй этап диспансеризации.
Также она добавила, что большинство граждан, приходящих на углубленную диспансеризацию, — представители старшего поколения, что объясняется наличием у них сопутствующих заболеваний.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на фоне роста нагрузки на медучреждения приостановили постковидную диспансеризацию.